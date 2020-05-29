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Yükselişe geçen altının gram fiyatı 378,5 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 378,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 621 lira, cumhuriyet altını da 2.536 liradan satılıyor.

29.05.2020 12:17 | Son Güncelleme: 29.05.2020 12:47

Dün, altınının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artışla 376,6 liradan tamamladı. Yeni güne de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 12.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 378,5 lira seviyesinde seyrediyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 621 lira, cumhuriyet altını da 2.536 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1.725,7 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilimin risk algısını yükselttiğini belirterek, yatırımcıların güvenli liman arayışları ile altının ons fiyatının değer kazandığını söyledi.

'GRAM ALTINDA 370-380 LİRA BANDI İZLENECEK'

Bugün, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ilgili açıklamalarda bulunmasının beklendiği basın toplantısı ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmanın takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 doların destek 1.740 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 370-380 lira bandının izleneceğini kaydetti.

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Yükselişe geçen altının gram fiyatı 378,5 liradan işlem görüyor

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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