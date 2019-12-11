: Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

11.12.2019 10:52 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:09

Gram altın, dün dolar kurundaki yatay seyre karşın altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde, 273,4 liradan tamamladı. Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 273,7 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 446 lira, cumhuriyet altını da 1.825 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde, 1.465,3 dolar seviyesinde seyrediyor.

PİYASALAR FED'İN FAİZ KARARINA ODAKLANDI

Analistler, ABD ve Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışının takip edildiğini belirterek, 15 Aralık'ta devreye girmesi beklenen ABD'nin Çin'e uygulayacağı yeni gümrük tarifelerinin ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin soru işaretlerinin devam ettiğini söyledi. Bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların yatırımcıların gündeminde olduğunu kaydeden analistler, karar metni ve Powell'ın açıklamalarında gelecek yılın para politikasına ilişkin ipuçları aranacağını ifade etti.

Analistler, son dönemde gelen makroekonomik verilerdeki güçlü seyir nedeniyle ABD'de faiz konusunda büyük ihtimalle "bekle-gör" politikasının izleneceğini bildirdi. Öte yandan, yarın Christine Lagarde başkanlığında gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısında da faizlerde değişikliğe gidilmesi beklenmiyor.

'GRAM ALTINDA 271-275 LİRA BANDI İZLENECEK'

Veri gündeminde ise ABD'de hazine bütçe dengesi ve kasıma ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.450 doların destek, 1.484 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 271-275 lira bandının izleneceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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