Gözyaşlarına boğulan Muslera'ya eski takım arkadaşı Burak Yılmaz sahip çıktı
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Gözyaşlarına boğulan Muslera'ya eski takım arkadaşı Burak Yılmaz sahip çıktı

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Milli futbolcu Burak Yılmaz, Galatasaray'ın PSV'ye 5-1 mağlup olduğu mücadeledeki hataları sebebiyle ciddi şekilde eleştirilen eski takım arkadaşı Fernando Muslera'ya destek oldu. Beşinci golü yedikten sonra gözyaşlarına boğulan Muslera, hayranlarını da üzdü. Burak da Muslera'ya sarıldığı fotoğrafı paylaşarak arkadaşının yanında oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Galatasaray'ın PSV Eindhoven'a yenildiği karşılaşmada Fernando Muslera'nın hatası ve performansı konuşulan olaylardan oldu.

Maçın henüz 2. dakikasında Fernando Muslera büyük bir hata yaparken Eran Zahavi perdeyi açtı. Deneyimli kaleci kendisine verilen geri pasta topu uzaklaştırmak isterken ıskalayınca araya giren Zahavi dönerek vuruşunu yaptı ve takımını öne geçirdi.

Gözyaşlarına boğulan Muslera'ya eski takım arkadaşı Burak Yılmaz sahip çıktı

DUYGU DOLU ANLAR

35 yaşındaki Uruguaylı kaleci, PSV Eindhoven maçının ardından eleştirilirken, performansı nedeniyle de büyük üzüntü yaşadı. Maçın son golünü yedikten sonra yere yığıldı ve gözyaşlarına boğuldu. Galatasaray'ın uzun yıllar kalesini koruyan Fernando Muslera'ya, eski takım arkadaşı Burak Yılmaz'dan destek geldi.

Eski takım arkadaşı Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından Fernando Muslera ile fotoğrafını paylaşarak, sarı-kırmızılı kaleciye moral verdi.

Gözyaşlarına boğulan Muslera'ya eski takım arkadaşı Burak Yılmaz sahip çıktı
PSV maçında yaptığı iki kritik hatanın ardından Muslera gözyaşlarına boğuldu
PSV maçında yaptığı iki kritik hatanın ardından Muslera gözyaşlarına boğuldu
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Haber Yorumları (1)
KENAN TETİK: Nasılsa sözleşme tamam bu şişirilmiş bir balon
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Gözyaşlarına boğulan Muslera'ya eski takım arkadaşı Burak Yılmaz sahip çıktı - Haberler Spor
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