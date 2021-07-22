Gözyaşlarına boğulan Muslera'ya eski takım arkadaşı Burak Yılmaz sahip çıktı

Milli futbolcu Burak Yılmaz, Galatasaray'ın PSV'ye 5-1 mağlup olduğu mücadeledeki hataları sebebiyle ciddi şekilde eleştirilen eski takım arkadaşı Fernando Muslera'ya destek oldu. Beşinci golü yedikten sonra gözyaşlarına boğulan Muslera, hayranlarını da üzdü. Burak da Muslera'ya sarıldığı fotoğrafı paylaşarak arkadaşının yanında oldu.