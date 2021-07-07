Gözyaşları içinde verdiği röportajla Türkiye'nin gündemine oturan Merve Akpınar, okuduğu okula alınmadı

Şanlıurfa'da Konuklu İmam Hatip Ortaokulu'nun öğrencisi Merve Akpınar, Hentbol Federasyonu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gelmiş ve gözyaşları içinde verdiği röportajla Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Bu röportajı sonrası Türkiye'nin her noktasından destek gören Merve'nin okuduğu okula idareciler tarafından alınmadığı ifade edildi. İdareciler bu tavra gerekçe olarak Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talimatını gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde Hentbol Federasyonu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gelen Merve Akpınar gözyaşlarına boğularak verdiği röportajla Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Spor camiası başta olmak üzere birçok kişi ve kurumdan destek gören Merve'nin idareciler tarafından öğrencisi olduğu okula alınmadığı öğrenildi.

GEREKÇE OLARAK TALİMATLARI GÖSTERDİLER

Sanliurfa.com'un haberine göre kendileri için bir spor salonu isteyen Akpınar ve yanındaki basın mensupları,okul yönetimi tarafından okula alınmadı. İdare, bu tavra gerekçe olarak Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talimatını gösterdi. Merve'nin yanındaki gazetecilere okulu tanıtma çabası, idareciler tarafından bu şekilde engellendi.