Gözyaşına boğulmuştu, korkulan oldu! N'Koudou, uzun süre Beşiktaş formasına hasret kalacak
Kasımpaşa maçında oyuna sonradan girip sakatlık geçiren N'Koudou'nun ayak bileğinde bağ yaralanması tespit edildi. Yıldız futbolcunun en az 2 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Bu sezon N'Koudou'nun yüzü gülmüyor. Yetenekli kanat oyuncusu yine sakatlık kurbanı oldu. Kasımpaşa maçında oyuna sonradan dahil olan N'Koudou, sedye ile çıkmıştı.
2 AY YOK
Stattan koltuk değnekleriyle ayrılan yıldız futbolcunun durumu belli oldu. Ayak bileğinde bağ yaralanması tespit edilen ve tedavisine başlandığı açıklanan Georges-Kevin N'Koudou, 2 ay sahalardan uzak kalacak.
#SüperLig 'de 5 haftadır kazanamayan Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın ile devam etme kararını doğru buluyor musunuz? #KASvBJK— Haberler (@Haberler) December 3, 2021
Haberler.com - Spor Haberleri
Haberi Kaydet