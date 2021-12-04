Gözyaşına boğulmuştu, korkulan oldu! N'Koudou, uzun süre Beşiktaş formasına hasret kalacak

Bu sezon N'Koudou'nun yüzü gülmüyor. Yetenekli kanat oyuncusu yine sakatlık kurbanı oldu. Kasımpaşa maçında oyuna sonradan dahil olan N'Koudou, sedye ile çıkmıştı.

2 AY YOK

Stattan koltuk değnekleriyle ayrılan yıldız futbolcunun durumu belli oldu. Ayak bileğinde bağ yaralanması tespit edilen ve tedavisine başlandığı açıklanan Georges-Kevin N'Koudou, 2 ay sahalardan uzak kalacak.

#SüperLig 'de 5 haftadır kazanamayan Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın ile devam etme kararını doğru buluyor musunuz? #KASvBJK — Haberler (@Haberler) December 3, 2021

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