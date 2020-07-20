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Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!

A Spor ekranlarında gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu, Başakşehir'in hakem kararlarıyla şampiyon yapıldığını ima ederek "Beni mahkemeye versinler anlatayım" ifadelerini kullandı.

20.07.2020 09:26 | Son Güncelleme: 20.07.2020 10:22

Süper Lig'de kıran kırana geçen yarışta Başakşehir bitime 1 hafta kala Trabzonspor'un Konyaspor ile oynadığı maçta 4-3 yenilmesiyle şampiyonluğunu garantiledi.

"MASKELİ BALO SONA ERDİ"

Başakşehir'in bu sezon oynadığı maçlarda lehine uygulanan hakem kararları ile rakiplerinin aleyhine uygulanan hakem kararları A Spor'da protesto edildi. Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Başakşehir'in şampiyonluğunun ardından, "Maskeli Balo sona erdi" diyerek Başakşehir'in hakem kararlarıyla şampiyon yapıldığını ima etti.

"BENİ MAHKEMEYE VERSİNLER ANLATAYIM"

Toroğlu, "Beni mahkemeye versinler anlatayım" diyerek dakikalarca programda maskesini gözlerine takarak yayın yaptı.

Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Haber Yorumları (11)
1907 FENERBAHÇE: Tabi tabi Trabzonun haksız puanlarına hiç ses çıkarma. Feneri yerlerken iyi dime. Oh olsun. . .
Cevap Yaz 4 8 Yayından Kaldır
DOĞAN EMİROĞLU: Erman hoca hakem yorumculuğu sana uymuyor , bence şovmen ol. Bırak BU İŞLERİ DEVLET SU İŞLERİ SLOGANI SANA ÇOK YAKIŞIYOR , BU İSİMLE BİR TİYATRO KURUP OYUNUNU SAHNEDE İCRA ET, SENİ İZLEMEYE GELİRİM.
Cevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
NE OLURSA OLSUN: ŞU GERÇEK VAR Kİ ŞU ANDA TÜRKİYE DE EN İYİ FUTBOLU BAŞAKŞEHİR OYNUYOR TEBRİK ETMEK GEREKİR
Cevap Yaz 3 6 Yayından Kaldır
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