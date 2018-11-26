Göztepeli Andre Castro'dan Hakeme VAR Tepkisi

Göztepe'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Andre Castro, "Rakiplere gelince VAR'a gidilip, penaltı veriliyor. Ama bizim pozisyonlarda VAR'a bile gidilmiyor." dedi.

Göztepeli Andre Castro'dan Hakeme VAR Tepkisi

Spor Toto Süper Ligde haftanın kapanış maçında Başakşehir, Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri Visca Bajic kaydetti. Maç sonunda konuşan Göztepe'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Andre Castro, hakeme tepki gösterdi.

"VAR'A BİLE BAKILMIYOR"

Castro, "Rakiplere gelince VAR'a gidilip, penaltı veriliyor. Ama bizim pozisyonlarda VAR'a bile gidilmiyor. Zaten lehimize pek penaltı da yok. Hakemler hakkında çok konuşmak istemiyorum. Başakşehir, iyi bir takım, onları tebrik ederim." dedi.

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YORUMLAR (3)

  • UA GS:
    RENKTEN KAYBETTİNİZ SARI KIRMIZIYI GÖRÜNCE GALATASARAY ZANNETTİLER. . . O YÜZDEN BAKMADILAR. . . . ELLERE VAR DA BİZE YOK MU???
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  • SEYYAH:
    Basaksehir, fenerbahçe ve kasımpaşa için vardır VAR.
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    FENERLİ: Yahu Fener küme düşecek önüne gelen yeniyor hala nasıl algiysa fener fayda sağlıyor 4 senedir kupa alamamış takım ama aglayannhakemlerden yakınan geçen senenin sampiyonu
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