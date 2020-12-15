Göztepe'yi deplasmanda 5-4 yenen Bursaspor kupada turladı
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Göztepe'yi deplasmanda 5-4 yenen Bursaspor kupada turladı

15.12.2020 21:54 | Son Güncelleme: 15.12.2020 22:46

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında 90 dakikası 3-3 biten maçta Bursaspor konuk olduğu Göztepe'yi 5-4 mağlup etti ve tur atladı. Yeşil beyazlılarda 4 gol atan Batuhan Kör, maçın yıldızı oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turu uzun süre unutulmayacak bir maça sahne oldu. Bursaspor, 9 golün atıldığı karşılaşmada Göztepe'yi mağlup etmeyi başardı.

Mücadelede ev sahibi Göztepe'nin golleri; 32. dakikada Ideye, 73. dakikada Cüneyt Köz (KK), 84. ve 117. dakikalarda Ndiaye'den geldi. Bursaspor'un golleri ise 31., 47., 99. ve 120+3. dakikalarda Batuhan Kör ve 90+5'te Çagatay Yılmaz'dan geldi.

BATUHAN MAÇA DAMGA VURDU

Bursaspor'da 19 yaşındaki genç yıldız Batuhan Kör, attığı 4 golle maça damga vurdu. Bu sonuçla birlikte Bursaspor, son 16 turuna yükseldi. Göztepe ise artık sadece ligde yoluna devam edecek.

Göztepe'yi deplasmanda 5-4 yenen Bursaspor kupada turladı
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