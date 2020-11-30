Göztepe'ye evinde 1-0 mağlup olan Sivasspor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı

Göztepe, Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Böylece Yiğidolar'ın ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıkmış oldu. Gecenin bir diğer karşılaşmasında ise Hes Kablo Kayserispor ile Fatih Karagümrük Kayseri'de 0-0 berabere kaldı.