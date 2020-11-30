Göztepe'ye evinde 1-0 mağlup olan Sivasspor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı
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Göztepe'ye evinde 1-0 mağlup olan Sivasspor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı

30.11.2020 21:37 | Son Güncelleme: 30.11.2020 21:51
Göztepe'ye evinde 1-0 mağlup olan Sivasspor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı

Göztepe, Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Böylece Yiğidolar'ın ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıkmış oldu. Gecenin bir diğer karşılaşmasında ise Hes Kablo Kayserispor ile Fatih Karagümrük Kayseri'de 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Sivasspor ile Göztepe, karşı karşıya geldi. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Göztepe tek golle kazandı.

İzmir ekibine galibiyeti getiren gol, 80. dakikada Halil Akbunar'dan geldi. Bu sonuçla birlikte Göztepe puanını 9 maç sonunda 14'e yükseltti. Ligde galibiyet hasreti 5 maça çıkan Sivasspor ise 9 maç sonunda 9 puanda kaldı.

Sivasspor, Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak. Göztepe ise aynı haftada sahasında Kayserispor ile karşılaşacak.

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KAYSERİ'DE SESSİZ GECE

Günü bir diğer karşılaşmasında Hes Kablo Kayserispor, konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından sarı kırmızılılar 8 puana ulaşırken İstanbul ekibi ise haftayı 14 puanla kapattı.

Süper Lig'in 11. haftasında Fatih Karagümrük evinde Çaykur Rizespor'u konuk edecekken, Kayserispor ise deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

Haber Yorumları (1)
YİĞİDOLARMIŞŞŞ !!: Hadi güle güle ayyaşlar birinci lig sizin yeriniz çobandan teknik direktör olursa olacağı budur sezonun başında bu takımın küme düşme adaylarından biri olduğu belliydi ama sürekli sarhoş dolaşan yiğido geçinen kabadayı bozuntuları sözlerime tepki göstermişti yeter bu kadar yıl süper ligde kaldınız hadi gülle gire.
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