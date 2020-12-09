Göztepe'ye 1-0 yenilen Alanyaspor, ligde üst üste 2. mağlubiyetini aldı

Süper Lig'in 7. haftasında oynanması gereken ancak koronavirüs nedeniyle ertelenen maçta Aytemiz Alanyaspor, konuk olduğu Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu. Ligde üst üste 2. mağlubiyetini alan Akdeniz ekibinin Beşiktaş maçı öncesi galibiyet hasreti iki maça çıktı.