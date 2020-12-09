Göztepe'ye 1-0 yenilen Alanyaspor, ligde üst üste 2. mağlubiyetini aldı
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Göztepe'ye 1-0 yenilen Alanyaspor, ligde üst üste 2. mağlubiyetini aldı

09.12.2020 20:27 | Son Güncelleme: 09.12.2020 21:06
Göztepe'ye 1-0 yenilen Alanyaspor, ligde üst üste 2. mağlubiyetini aldı

Süper Lig'in 7. haftasında oynanması gereken ancak koronavirüs nedeniyle ertelenen maçta Aytemiz Alanyaspor, konuk olduğu Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu. Ligde üst üste 2. mağlubiyetini alan Akdeniz ekibinin Beşiktaş maçı öncesi galibiyet hasreti iki maça çıktı.

Süper Lig'in 7. haftasında oynanması gereken ancak koronavirüs nedeniyle ertelenen maçta Göztepe ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip tek golle kazandı.

Göztepe'ye galibiyeti getiren gol 70. dakikada Zlatko Tripic'ten geldi. Bu sonuçla ligde üst üste ikinci mağlubiyetini alan lider Aytemiz Alanyaspor, 23 puanda kaldı. İzmir ekibi ise puanını 18'e yükseltti.

Alanyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş'ı sahasında konuk edecek. Göztepe ise Çaykur Rizespor deplasmanında 3 puan mücadelesi verecek.

IRKÇILIĞA KARŞI PROTESTO

Göztepe-Alanyaspor maçında futbolcular, başlama vuruşunun ardından 10 saniye boyunca ırkçılığı alkışla protesto etti.

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