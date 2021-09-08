Göztepe, Venezuelalı savunma oyuncusu Wilker Angel'i transfer etti
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Göztepe, Venezuelalı savunma oyuncusu Wilker Angel'i transfer etti

Göztepe, Venezuelalı savunma oyuncusu Wilker Angel'i transfer etti
Anadolu Ajansı / Halil Fidan - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Venezuelalı futbolcu Wilker Jose Angel Romero'yu kadrosuna dahil etti.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Venezuelalı futbolcu Wilker Jose Angel Romero'yu kadrosuna dahil etti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki savunma oyuncusu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Venezuela Milli Takımı'nın da formasını giyen Wilker Angel, daha önce Trujillanos, Deportivo Tachira ve Akhmat Grozny takımlarında oynadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

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