Göztepe, Süper Lig'de 30. kez sahne alacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Göztepe, Süper Lig'de 30. kez sahne alacak

Göztepe, Süper Lig'de 30. kez sahne alacak
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Süper Lig'de 14 yıl aradan sonra döndüğü 2017-2018 sezonundan itibaren mücadelesini sürdüren Göztepe, bu kulvarda 2021-2022'de 30. kez mücadele verecek.

Süper Lig'de 14 yıl aradan sonra döndüğü 2017-2018 sezonundan itibaren mücadelesini sürdüren Göztepe, bu kulvarda 2021-2022'de 30. kez mücadele verecek.

Yarın deplasmandaki Fraport TAV Antalyaspor maçıyla sezona başlayacak Göztepe, geride kalan 29 sezonda 922 maça çıktı. Bu müsabakalarda 293 galibiyet, 285 beraberlik ve 344 mağlubiyet alan sarı-kırmızılı takım, 1016 gol attı, kalesinde 1110 gol gördü.

Göztepe, sezona geçen yılın bitiminde de takımın başında olan Ünal Karaman'la başlayacak.

İlk hafta maçları

Göztepe, bu kulvarda daha önce çıktığı 29 açılış maçında 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılı ekip, ilk hafta müsabakalarının 22'sinden en az 1 puan çıkardı.

İzmir temsilcisi, Süper Lig'de art arda 9 kez sezonun ilk maçına ev sahibi konumunda çıktıktan sonra bu sezon birinci hafta müsabakasında deplasmanda puan arayacak.

Daha önce sezon açılış maçlarında Altay ile 4, Altınordu ile 3, Bursaspor, Denizlispor ve İzmirspor'la ikişer kez mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, diğer ilk hafta müsabakalarında ise Adalet, Ankara Demirspor, Diyarbakırspor, Elazığspor, Eskişehirspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Giresunspor, Karşıyaka, Kasımpaşa, Kayserispor, Kocaelispor, MKE Ankaragücü, Samsunspor, Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'la puan mücadelesi verdi.??

Göztepe'nin bu sezona kadar ilk hafta maçlarında aldığı sonuçlar şöyle:

SezonKarşılaşmaSkor
1959Adalet-Göztepe0-0
1959-1960Göztepe-Altınordu0-0
1960-1961Kasımpaşa-Göztepe0-0
1961-1962İzmirspor-Göztepe1-0
1962-1963Göztepe-Altay2-1
1963-1964Göztepe-Karşıyaka1-0
1964-1965Göztepe-Altay1-0
1965-1966İzmirspor-Göztepe2-0
1966-1967Göztepe-Altınordu4-2
1967-1968Göztepe-Bursaspor1-0
1968-1969Altınordu-Göztepe1-0
1969-1970Altay-Göztepe1-0
1970-1971Göztepe-Ankara Demirspor1-1
1971-1972Göztepe-Samsunspor0-0
1972-1973Göztepe-Giresunspor3-2
1973-1974Kayserispor-Göztepe0-0
1974-1975Göztepe-Eskişehirspor0-0
1975-1976MKE Ankaragücü-Göztepe1-5
1976-1977Trabzonspor-Göztepe1-0
1978-1979Altay-Göztepe1-1
1979-1980Göztepe -Galatasaray3-1
1981-1982Göztepe-Diyarbakırspor3-1
1999-2000Göztepe-Kocaelispor0-0
2001-2002Göztepe-Bursaspor2-0
2002-2003Göztepe-Elazığspor2-1
2017-2018Göztepe-Fenerbahçe2-2
2018-2019Göztepe-Yeni Malatyaspor1-3
2019-2020Göztepe-Antalyaspor0-1
2020-2021Göztepe-Denizlispor5-1

Gelenler ve gidenler

Sezona Ünal Karaman yönetiminde başlayacak sarı-kırmızılı ekip, transfer döneminde şimdiye kadar Kahraman Demirtaş, Dino Arslanagic, Makana Baku, Lourency, David Tijanic, Atakan Çankaya, Şefik Abalı ve Emre Batuhan Adıgüzel'i kadrosuna dahil etti.

Bu isimlerden Şefik Abalı'yı Avusturya ekibi SKU Amstetten'e, Emre Batuhan Adıgüzel'i Menemenspor'a kiralayan Göztepe, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Cherif Ndiaye'nin bonservisini de aldı.

İzmir temsilcisinde geçen sezon kadroda yer alan isimlerden Alpaslan Öztürk, Peter Zulj, Fousseni Diabate, Burak Süleyman, Anderson Esiti, Lamina Gassama, Stefano Napoleoni ve Zlatko Tripic takımdan ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Sergen Yalçın canlı yayında taraftara müjdeyi verdi! Yıldız golcü Batshuayi, Beşiktaş'a geliyor
Sergen Yalçın canlı yayında taraftara müjdeyi verdi! Yıldız golcü Batshuayi, Beşiktaş'a geliyor
Süper Lig'de ilk düdük bu akşam Beşiktaş-Rize maçında çalacak! Görev alacak hakem ekibi belli oldu
Süper Lig'de ilk düdük bu akşam Beşiktaş-Rize maçında çalacak! Görev alacak hakem ekibi belli oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Mustafa Demir Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Deniz Akkaya Murat Dalkılıç Mustafa Sandal
Spor Caner Erkin Hakan Reçber Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Göztepe, Süper Lig'de 30. kez sahne alacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 10:26:52. #1.14#

title