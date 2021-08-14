Göztepe, Süper Lig'de 30. kez sahne alacak

Süper Lig'de 14 yıl aradan sonra döndüğü 2017-2018 sezonundan itibaren mücadelesini sürdüren Göztepe, bu kulvarda 2021-2022'de 30. kez mücadele verecek.

Süper Lig'de 14 yıl aradan sonra döndüğü 2017-2018 sezonundan itibaren mücadelesini sürdüren Göztepe, bu kulvarda 2021-2022'de 30. kez mücadele verecek.

Yarın deplasmandaki Fraport TAV Antalyaspor maçıyla sezona başlayacak Göztepe, geride kalan 29 sezonda 922 maça çıktı. Bu müsabakalarda 293 galibiyet, 285 beraberlik ve 344 mağlubiyet alan sarı-kırmızılı takım, 1016 gol attı, kalesinde 1110 gol gördü.

Göztepe, sezona geçen yılın bitiminde de takımın başında olan Ünal Karaman'la başlayacak.

İlk hafta maçları

Göztepe, bu kulvarda daha önce çıktığı 29 açılış maçında 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılı ekip, ilk hafta müsabakalarının 22'sinden en az 1 puan çıkardı.

İzmir temsilcisi, Süper Lig'de art arda 9 kez sezonun ilk maçına ev sahibi konumunda çıktıktan sonra bu sezon birinci hafta müsabakasında deplasmanda puan arayacak.

Daha önce sezon açılış maçlarında Altay ile 4, Altınordu ile 3, Bursaspor, Denizlispor ve İzmirspor'la ikişer kez mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, diğer ilk hafta müsabakalarında ise Adalet, Ankara Demirspor, Diyarbakırspor, Elazığspor, Eskişehirspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Giresunspor, Karşıyaka, Kasımpaşa, Kayserispor, Kocaelispor, MKE Ankaragücü, Samsunspor, Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'la puan mücadelesi verdi.??

Göztepe'nin bu sezona kadar ilk hafta maçlarında aldığı sonuçlar şöyle: