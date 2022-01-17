Göztepe Sivasspor maçında Suat Arslanboğa düdük çalacak - Haberler Spor
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Göztepe Sivasspor maçında Suat Arslanboğa düdük çalacak

Göztepe Sivasspor maçında Suat Arslanboğa düdük çalacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Göztepe-Sivasspor maçında hakem Suat Arslanboğa görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Göztepe- Sivasspor maçında hakem Suat Arslanboğa görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 19 Ocak Çarşamba günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 17.00'da oynanacak olan Göztepe - Sivasspor maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Suat Arslanboğa düdük çalacak. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Furkan Ürün yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak. - SİVAS

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Spor Toto Süper Lig, Suat Arslanboğa, Sivasspor, Göztepe, Spor, Haber

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