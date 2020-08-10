Göztepe, sezon hazırlıklarına başladı
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk çalışmasını yaptı.
10.08.2020 20:07 | Son Güncelleme: 10.08.2020 20:28
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk çalışmasını yaptı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular, kuvvet koşusu çalışması gerçekleştirdi.
Hazırlıklarına 18 Ağustos'a kadar tesislerinde devam edecek Göztepe, daha sonra 30 Ağustos'a kadar Afyonkarahisar'da kamp yapacak.
Kaynak: AA