Göztepe, sezon hazırlıklarına başladı Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk çalışmasını yaptı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk çalışmasını yaptı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular, kuvvet koşusu çalışması gerçekleştirdi.

Hazırlıklarına 18 Ağustos'a kadar tesislerinde devam edecek Göztepe, daha sonra 30 Ağustos'a kadar Afyonkarahisar'da kamp yapacak.

Kaynak: AA