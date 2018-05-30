Göztepe, Sabri Sarıoğlu ile Yollarını Ayırdı
Spor Toto Süper Ligi 6. sırada tamamlayan Göztepe, geçen sezon Galatasaray'dan transfer ettiği Sabri Sarıoğlu ile yollarını ayırdı.
Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezonun hazırlıklarına başlayan Göztepe'de Sabri Sarıoğlu, Selçuk Şahin ve Günay Güvenç ile yollar ayrıldı.
Tamer Tuna ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktör Bayram Bektaş ile sözleşme imzalayan Göztepe'de yönetimin ilk olarak Sabri Sarıoğlu ile görüştüğü öğrenildi. Sözleşmesinde "20 maç oynarsa mukavelesi otomatikman 1 yıl uzar" maddesi bulunan Sabri ile bir araya gelen yönetim, yapılan görüşmelerin ardından deneyimli futbolcuyla karşılıklı anlaşarak vedalaştı. Sabri 29 karşılaşmada görev almasına rağmen Göztepe'den ayrıldı.
SELÇUK VE GÜNAY'IN DA SÖZLEŞMESİ UZATILMADI
Sözleşmeleri ay sonunda bitecek Selçuk ve kaleci Günay'ın da mukaveleri uzatılmadı. Başkan Mehmet Sepil'in Selçuk'a yeni bir sözleşme önerisi getirmediği bildirildi. Günay Güvenç ise oynayabileceği bir takıma gitmek istediği için sarı-kırmızılılarla olan 2 yıllık macerasını noktaladı.
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sabrinin gs ye alınması lazım isterse boş boş çimlerde gezsin kimlere boş yere para verilmediki bu futbol dünyasında o hakiki gsliCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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ARDA ERZURUMA GİDECEKMİŞ BENCE SABRİDE ERZURUMA GİTMELİDİR. YAPACAĞI MUZ ORTALAR İLE NOBRE GOL KRALI OLUR.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Sabri Turk futbolun ozetidirCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Nerde galatasaraylı ve beşiktaşlı varsa...Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Akp 53.4 chp 27.6 digerleri hani bize hani bizeCevap Yaz 1 6 Yayından Kaldır