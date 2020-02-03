Haberler » Spor » Göztepe'nin Stadyum Açılışından Çok Özel Görüntüler - Spor

Göztepe'nin Stadyum Açılışından Çok Özel Görüntüler

Göztepe'nin yeni stadı Gürsel Aksel Stadyumu, Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Göztepe-Beşiktaş maçıyla kapılarını açtı. Karşılaşma öncesinde sokaklara dolup taşan taraftarlar, yeni statlarının açılışını kutladı. Adeta karnaval havasında geçen açılış öncesi renkli kareler objektiflere yansıdı.

03.02.2020 18:19 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:19

Göztepe'nin yeni stadı Gürsel Aksel Stadyumu, Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Göztepe-Beşiktaş maçıyla kapılarını açtı. Karşılaşma öncesinde sokaklara dolup taşan taraftarlar, yeni statlarının açılışını kutladı. Adeta karnaval havasında geçen açılış öncesi renkli kareler objektiflere yansıdı.

Kaynak: Dugout

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler