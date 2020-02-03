Göztepe'nin Stadyum Açılışından Çok Özel Görüntüler
Göztepe'nin yeni stadı Gürsel Aksel Stadyumu, Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Göztepe-Beşiktaş maçıyla kapılarını açtı. Karşılaşma öncesinde sokaklara dolup taşan taraftarlar, yeni statlarının açılışını kutladı. Adeta karnaval havasında geçen açılış öncesi renkli kareler objektiflere yansıdı.
03.02.2020 18:19 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:19
Göztepe'nin yeni stadı Gürsel Aksel Stadyumu, Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Göztepe-Beşiktaş maçıyla kapılarını açtı. Karşılaşma öncesinde sokaklara dolup taşan taraftarlar, yeni statlarının açılışını kutladı. Adeta karnaval havasında geçen açılış öncesi renkli kareler objektiflere yansıdı.
Kaynak: Dugout
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