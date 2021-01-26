Göztepe'nin 3 vazgeçilmezi; Halil-Soner-Ndiaye
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Göztepe'nin 3 vazgeçilmezi; Halil-Soner-Ndiaye

26.01.2021 12:30 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:30
Göztepe'nin 3 vazgeçilmezi; Halil-Soner-Ndiaye

SÜPER Lig'de son olarak deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 yenilen Göztepe'de 3 oyuncu bu sezon 20 lig maçının tamamında forma giyerek istikrarlı bir görüntü ortaya koydu.

SÜPER Lig'de son olarak deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 yenilen Göztepe'de 3 oyuncu bu sezon 20 lig maçının tamamında forma giyerek istikrarlı bir görüntü ortaya koydu. Sarı-kırmızılılarda kanat oyuncusu Halil Akbunar, orta saha Soner Aydoğdu ve forvet Cherif Ndiaye tüm maçlarda forma giymeyi başardı. Bu sezon 6 gol atıp 6 da asist yaparak takımın en skorer oyuncusu olan Halil, 20 maça da ilk on birde başlayıp 1764 dakika sahada kaldı. Halil, Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor ve Gençlerbirliği (2) maçlarında gol sevinci yaşadı. Göztepe Halil'in gol attığı hiçbir maçı kaybetmedi. Soner de tıpkı Halil gibi tüm karşılaşmalara ilk on birde başladı. 

Ağları 3 kez havalandırıp 3 de gol pası veren Soner Aydoğdu toplam 1745 dakika görev yaptı. Soner de Gaziantep FK, Hes Kablo Kayserispor ve Galatasaray müsabakalarında sevinç yaşadı. Ndiaye ise ilk 6 maça yedek kulübesinde başladı. Daha sonra formayı kapan Senegalli golcü son 14 mücadelede on birde görev yaptı. Ndiaye ligde Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü (2), Fatih Karagümrük ve Gençlerbirliği maçlarında fileleri sarstı, 1 de asist yaptı. Ndiaye toplam 1304 dakika forma giydi. Göztepe bu hafta deplasmanda Yukatel Denizlispor'un rakibi olacak. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Yaşar Güler Fahrettin Koca Binali Yıldırım Mehmet Ali Çelebi
Magazin Seçil Gür Özcan Deniz Acun Ilıcalı Neslihan Atagül
Spor Mesut Özil Arda Turan Ünal Karaman Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler İtfaiye Hisarcık Kayserispor Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Göztepe'nin 3 vazgeçilmezi; Halil-Soner-Ndiaye - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 12:36:40. #1.14#
title