Göztepe maçında forma Halil Dervişoğlu'nda
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Göztepe maçında forma Halil Dervişoğlu'nda

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Göztepe maçında forma Halil Dervişoğlu'nda

Galatasaray'da Göztepe maçında Radamel Falcao, Mustafa Muhammed ve Ryan Babel'in yer alamayacak olmasından dolayı ileri uçta Halil Dervişoğlu'nun oynaması bekleniyor.

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Galatasaray'da Göztepe maçında Radamel Falcao, Mustafa Muhammed ve Ryan Babel'in yer alamayacak olmasından dolayı ileri uçta Halil Dervişoğlu'nun oynaması bekleniyor. Devre arasında takıma katılan Halil, sarı-kırmızılı forma ile 4 maçta görev aldı.

Süper Lig'de bu hafta Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da hücum bölgesindeki futbolcuların sakatlık, hastalık ve cezalarından dolayı fazla olması teknik heyeti düşündürüyor. Sarı-kırmızılılarda Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun antrenmanda Kerem Aktürkoğlu ile kafa kafaya çarpışmasından dolayı yüz kemiklerinde kırık tespit edildi. Hollandalı futbolcu Ryan Babel son oynanan Fatih Karagümrük maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Son olarak ise Mısırlı golcü Mustafa Muhammed korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. 3 futbolcunun da Göztepe müsabakasında görev alamayacakken, bu bölgede oynayabilecek iki futbolcu bulunuyor. Devre arasında takıma katılan Halil Dervişoğlu ile Oğulcan Çağlayan hücum bölgesinde görev alabilir.

Oğulcan Çağlayan bu sezon Trabzonspor ve Göztepe maçlarına 11'de görev almış ve ileri uçta oynamıştı. 25 yaşındaki futbolcu, bordo-mavililere karşı alınan 2-0'lık galibiyette 1 de gol atma başarısı göstermişti. Oğulcan bu sezon 15 resmi maçta sarı-kırmızılı formayı giydi ve 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Başarılı futbolcunun Göztepe karşısında kanatlarda oynaması bekleniyor.

Devre arasında Brentford'dan kiralık olarak takıma katılan Halil Dervişoğlu da Galatasaray'da 4 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda sonradan oyuna dahil olan 21 yaşındaki futbolcu gol ve asist yapamadı.

Takımda ayrıca Ryan Donk'un kırmızı kart cezası bulunurken, DeAndre Yedlin, Martin Linnes ve Henry Onyekuru'nun da sakatlıkları bulunuyor. - İSTANBUL

Göztepe maçında forma Halil Dervişoğlu'nda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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