Göztepe galibiyeti sonrası Fatih Terim, VAR'a ateş püskürdü: Olacak iş değil

Galatasaray, geriye düştüğü maçta Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek Süper Lig'de 4 hafta sonra galibiyet aldı. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, VAR'a isyan etti.

Fatih Terim'in açıklamaları şöyle:

"MUSLERA KIRMIZI GÖREBİLİRDİ"

"Galip geldiğimiz için mutluyum. Hak ettiğimiz 3 puanları alamadık ama bugün hak ettiğimiz 3 puanı zor da olsa aldık. Kaleyi bulan ilk top gol oldu, iyi ki gol oldu, çünkü Muslera kırmızı görebilirdi.

"HEM PENALTI, HEM KART"

Sezon başından beri bir şey demiyorum, yine demeyeceğim. Alpaslan'ın bir pozisyonu var! Bu da VAR'ı yok etmek. Hiç VAR hakemi koymayalım. Kulübede ve içeride izledim, olacak şey değil. Hem penaltı, hem kart. Geçen sene saha içinde, bu sene VAR'da. Arkadaşımız devam ediyor.

"İŞTE BÖYLE BİRLEŞİLDİĞİ ZAMAN ÇOK ŞEY BAŞARIRIZ"

İşte Ali Sami Yen'de görmek istediğim taraftar bu. Hepsine teşekkür ederim. Benden ve takımdan ümidi kesmeyen taraftara alışkınım. İşte böyle birleşildiği zaman çok şey başarabiliriz.

"ESKİ ALİ SAMİ YEN'DE TEPKİLERİ HEMEN SUSTURURLARDI"

Biz geleceği olan takımız. Bu çocuklar tecrübe kazanana kadar kupalardan vazgeçmişliğimiz yok. Şampiyonluk için uğraşacağız. Tepkiler sonrasında büyük bir grup alkışladı ve destek verdi. Sonrasında harika bir görüntü ortaya çıktı. Eski Ali Sami Yen'de tepkileri hemen sustururlardı. Bu maçta da çok güzel tezahüratlar oldu, teşekkür ederim. Bizim gibi Avrupa Şampiyonu, Türkiye'de en fazla şampiyon olan, kupalar kazanan Galatasaray için taraftarlarımızın bugün sergilediği tavır, destek en doğrusu bu.

"DAHA FAZLA GOL ATABİLİRDİK"

Gençlere risk almalarını, korkmamalarını söylüyoruz. Arkadaşlarının protesto edilmesi onları korkuttu. Ancak onlara kaybetmeyeceğimizi ve kazanarak çıkacağımızı söyledik. Daha fazla da gol atabilirdik. Göztepe tek isabetli şutunda gol attı."

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