Göztepe Başkanı Mehmet Sepil: Yelken en eski branşlarımızdan biri

Gürsel Aksel Stadı'nda yelken şubesine sponsor olan firmalara plaket verilme törenine katılan Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, sarı-kırmızılı formayla olimpiyatlarda mücadele edecek sporcu sayılarını arttırmaları gerektiğini söyledi. Yelken branşının kulübün en eski branşlardından olduğunu vurgulayan Sepil, "Türkiye'de amatör branş sayısında en fazla amatör branşa sahip kulüplerden biriyiz. 19 tane amatör branşımız var. Milli cimnastikçimiz Ferhat Arıcan kulübümüzü olimpiyatlarda temsil edecek. Olimpiyatlara katılan sporcu sayımızı arttırmamız lazım. Yakın gelecekte yelken şubemizden de önemli başarılar bekliyoruz. Bu noktada ise sponsorların varlığı çok önemli. Onlar biliyorum ki bu işi gönülden yapıyorlar, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Onların verdiği destek bu tarz amatör branşlara desteklerinin sürmesini diliyorum" dedi.

PLAKETLER VERİLDİ

Yelken Şubesi Sorumlusu Hakan Yenigün de şubelerinin son 5 yılda yeni başarılar ve dünya dereceleriyle iyi bir noktaya geldiğini belirterek, "Çok daha farklı bir ivmeyle yeni bir rotaya doğru ilerliyoruz. Bu yolda bizi yalnız bırakmayan, yelkenlerimizi dolduran tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yelken şubesine destek olan sponsorlara plaketleri verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN