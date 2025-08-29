Göztepe Konyaspor CANLI izleme linki var mı? Göztepe Konyaspor maçı hangi kanalda?
Bu akşam Göztepe ile Konyaspor'un karşı karşıya geleceği mücadele, futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. Karşılaşmanın yayın ayrıntıları da netleşti. Sporseverler, maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve canlı izleme bağlantısına nasıl ulaşabileceklerini bu haberimizde öğrenebilecek.
Süper Lig heyecanının en dikkat çekici karşılaşmalarından biri de Göztepe ile Konyaspor arasında oynanacak maç oldu. Taraftarların en çok merak ettiği konuların başında ise yayın bilgileri geliyor. Özellikle, "Maç canlı yayınlanacak mı, hangi kanaldan izlenebilecek?" soruları gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor.
GÖZTEPE - KONYASPOR MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK
Göztepe ile Konyaspor'un karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig mücadelesi, İzmir'de bulunan Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.
GÖZTEPE - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK
Süper Lig'in bu önemli mücadelesi Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Bein Sports 1; Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallardan, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli şekilde izlenebilecek.
GÖZTEPE - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA
Karşılaşma 29 Ağustos Cuma günü oynanacak ve saat 21:30'da başlayacak.
GÖZTEPE - KONYASPOR MAÇI SKOR BİLGİSİ
Mücadele henüz başlamadı. Karşılaşma tamamlandıktan sonra güncel skor bilgisi paylaşılacak.