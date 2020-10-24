Göztepe kazanmayı unuttu
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Göztepe kazanmayı unuttu

24.10.2020 12:38 | Son Güncelleme: 24.10.2020 12:42
Göztepe kazanmayı unuttu

SÜPER Lig'de 6'ncı haftanın açılış maçında Kasımpaşa ile deplasmanda golsüz berabere kalan Göztepe, galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.

SÜPER Lig'de 6'ncı haftanın açılış maçında Kasımpaşa ile deplasmanda golsüz berabere kalan Göztepe, galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Sezonun ilk haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda Yukatel Denizlispor'u 5-1 yenen sarı-kırmızılılar ardından oynadığı karşılaşmalarda 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bu periyotta Yeni Malatyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa ile berabere kalan Göztepe, Fenerbahçe'ye evinde 3-2 mağlup oldu. Göztepe ilk 6 haftada 7 puan topladı. Ağları 10 kez sarsar İzmir ekibi kalesinde ise 7 gol gördü.

Teknik direktör İlhan Palut Kasımpaşa karşısında fazla top kaybı yaptıklarını söyledi. Genç teknik adam, "Erken top kayıpları yapmamız organize olmamızı engelledi. İlk yarıda rakibimizin de bizim de pozisyonlarımız oldu. Ancak ilk devrede Kasımpaşa genel anlamda topa hakim oldu" dedi. İkinci devrede ise dinamizmi artırdıklarını vurgulayan Palut, "Son yarım saatte geçiş atakları adına elverişli alanlar doğdu. Burada son pas ve son vuruşlarda sonuca varamadık. Artık kazanmak istiyoruz, buna çok ihtiyacımız var" diye konuştu, Göztepe gelecek hafta evinde Aytemiz Alanyaspor'la oynayacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ

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