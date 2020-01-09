Göztepe kaptanı Beto: Ligi iyi yerde bitireceğiz

09.01.2020 10:37 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:37

Süper Lig'de 2'nci yarı hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren Göztepe'nin takım kaptanı kalecisi Beto Pimparel, hem ilk yarıyı değerlendirdi hem de hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Sezona çok iyi başlayamadıklarını ifade eden Portekizli eldiven, "Daha sonraki süreçte toparlandık ve ilk devreyi iyi bir pozisyonda bitirdik. Daha iyi performans sergileme şansımız vardı ancak bunun için halen zamanımız bulunuyor. İyi çalışıp, ligi daha iyi bir yerde bitirmeye çalışacağız. Ligin ilk yarısında iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum, kendimi iyi hissediyorum. Daha iyi bir şekilde devam edeceğim" diye konuştu.

Kaynak: DHA