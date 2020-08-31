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Göztepe hisse devri için İsviçreli şirketle görüşüyor

SÜPER Lig'de 2020-2021 sezonuna hazırlanan Göztepe'nin İsviçreli bir yatırım şirketiyle ortak olacağı iddia edildi.

Göztepe hisse devri için İsviçreli şirketle görüşüyor
31.08.2020 12:57 | Son Güncelleme: 31.08.2020 12:57

SÜPER Lig'de 2020-2021 sezonuna hazırlanan Göztepe'nin İsviçreli bir yatırım şirketiyle ortak olacağı iddia edildi. Geçen yıldan beri konuşulan hisse devri konusunda Katar ve Amerikalı yatırımcılarla görüşen Başkan Mehmet Sepil'in İsviçreli fon şirketiyle de bir araya geldiği ifade edildi. Sarı-kırmızılı kulübün yüzde 50'sinin devri konusunda görüşmeler yapıldığı ve kısa süre içinde 70 milyon Dolar üzerinden ortaklık sözleşmesi imzalanabileceği bildirildi. ABD'li şirketin ise Göztepe'nin yüzde 70'lik hissesine talip olduğu ve 110 milyon Dolar yatırım ücretini gözden çıkardığı öğrenildi. Başkan Sepil'in Göztepe hisselerinin tamamını devretmeye ise sıcak bakmadığı ve kulübün yönetiminde yine söz sahibi olacağı kaydedildi. 

Yabancı ortak modelini ilk kez Türk futbolunda uygulamayı planlayan Mehmet Sepil daha önce devir iddiaları ile ilgili sessizliğini bozarak yaptığı açıklamada, "Ülkemize yabancı yatırımcı getiremiyoruz. Avrupa'da birçok kulüp için yabancı yatırımcılar devreye giriyor. Göztepe'ye de ilgi var" ifadelerini kullanmıştı.Başkan Sepil, 2014 yılında Göztepe'yi Altınbaş Holding'ten 7 milyon 500 bin Dolar bedelle devralmıştı. Göztepe'yi 2. Lig'de alan Sepil, takımı 3 senede Süper Lig'e taşıyıp 3 yıldır bu ligde kalıcı yaptı. Sportif başarı ve tesisleşmeyle kulübün marka değerini artıran Sepil, sarı-kırmızılılara 95 yıllık tarihinin ilk stadı olan Gürsel Aksel Stadı ve Adnan Süvari Tesisleri'ni de kazandırdı.


Kaynak: DHA

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