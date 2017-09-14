Göztepe, Gençlerbirliği Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü

Süper Lig'de 17 Eylül Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Göztepe müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.



Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan oyuncular, ikinci bölümde ise taktiksel çalışma gerçekleştirdi.



Göztepe'de Nabil Ghilas takımla çalışmalara başlarken, Emre Can Coşkun ve Ömer Şişmanoğlu ise çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü.