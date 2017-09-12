Göztepe, Gençlerbirliği Maçının Hazırlıklarına Başladı

Süper Lig'de 17 Eylül Pazar günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.



Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapan futbolcular, ikinci bölümde ise dar alanda oyun çalışmasıyla idmanı tamamladı.



Göztepe'de sakatlıkları bulunan Nabil Ghilas, Doğanay Kılıç, Emre Can Coşkun takımdan ayrı çalışırken, Ömer Şişmanoğlu ise çalışmalarına salonda devam etti.