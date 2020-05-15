Göztepe Gaming 1 - 2 Inter E-Sport Maç Özeti Pro Evolution Soccer 2020 Dostluk Turnuvası'na katılan Göztepe, dünya çapında bir çok kulübün e-sport takımlarının yer aldığı turnuvada Inter ile karşılaştı. Maçta 2-0 geriye düşen Göztepe Gaming, maçın son dakikalarında golü bulsa da 2-1'lik mağlubiyete engel olamadı.

Pro Evolution Soccer 2020 Dostluk Turnuvası'na katılan Göztepe, dünya çapında bir çok kulübün e-sport takımlarının yer aldığı turnuvada Inter ile karşılaştı. Maçta 2-0 geriye düşen Göztepe Gaming, maçın son dakikalarında golü bulsa da 2-1'lik mağlubiyete engel olamadı. Kaynak: Dugout