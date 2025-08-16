Göztepe Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Göztepe Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Göztepe Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Göztepe Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
Göztepe Fenerbahçe Süper Lig maçı kaç kaç? Göztepe Fenerbahçe kaç kaç, dakika kaç merak ediliyor. Göztepe Fenerbahçe canlı maç anlatımı ve Göztepe Fenerbahçe kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar...

GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ?

Göztepe Fenerbahçe maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

Göztepe Fenerbahçe maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Göztepe Fenerbahçe maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Göztepe Fenerbahçe maçı bu akşam saat 21.30 itibariyle başladı..

GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Göztepe Fenerbahçe maçı İzmir'de, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanıyor.

