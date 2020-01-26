: Göztepe evine döndü

26.01.2020 16:44 | Son Güncelleme: 26.01.2020 16:46

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'ı Gürsel Aksel Stadı'nda konuk eden Göztepe, yeni stadındaki ilk maçına çıktı.

TOKİ tarafından 218 milyon 900 bin lira bedelle ihale edilen ve 9 Eylül 2017'de temeli atılan Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin içindeki Gürsel Aksel Stadı, Göztepe-Beşiktaş maçıyla kapılarını açtı.

Maç öncesinde Susuzdede Parkı'nda toplanan Göztepeli taraftarlar, stada kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında Göztepe'nin efsane kadrosunda yer alan "Bombacı Halil" lakaplı Halil Kiraz'ın evinin önüne gelen taraftarlar, Halil Kiraz lehine tezahüratlar yaptı. Halil Kiraz da taraftarlarla birlikte tezahüratlara eşlik etti.

Satışa çıkan kombine biletlerinin çoğunun satıldığı statta, Beşiktaş maçı biletleri de çıktığı gibi tükenmişti.

Göztepeli taraftarlar mutlu

Göztepeli taraftar Şahber Bilgen Akman kendi statlarına kavuştuklarını ve mahallelerinin canlandığını belirterek, "Golleri bekliyoruz inşallah." dedi.

Yeni stada sahip olmanın hayalini bile kuramadıklarını kaydeden taraftarlardan Erdi Akman, "Bugün burada olmak şampiyonluktan daha değerli. 95 sene boyunca bırakın mülk, stat, arazi sahibi olmayı, bir taşı olmayan kulübün stadına giriyoruz." diye konuştu.

Depremzedeler için kışlık giyim malzemeleri toplandı

Karşılaşma öncesinde Türk Kızılay tarafından Elazığ merkezli depremden etkilenenlere gönderilmek üzere kurulan stantlarda kışlık giyim malzemeleri toplandı.

Bu arada müsabaka başlamadan oyuncu Rıza Kocaoğlu ile babası "Amigo İsmail" orta sahada taraftarlara üçlü çektirdi.

Öte yandan Göztepeli futbolcular ısınmaya stat açılışına özel üretilen formalarla çıktı. Karşılaşmanın başlangıcıyla birlikte Göztepeli taraftarlar "İsyan Marşı"nı seslendirdi.

Gürsel Aksel Stadı

34 dönüm alan üzerine inşa edilen Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde stat dışındaki kafe, restoran, ticari alan, kulüp ve oyuncak müzesi, sağlık merkezi ve fitness salonu gibi yapılar ise önümüzdeki dönemde açılacak. Merkezin çatısında 600 metrelik yürüyüş parkuru da yer alıyor.

Toplam 39 locanın yer aldığı ve saha zemininin hibrit çim olduğu statta led aydınlatmalar kullanıldı. Seyirci kapasitesi 20 bin 40 olan statta kale arkası tribündeki koltukların kaldırılmasıyla kapasite 25 bine yükselecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda maç olan günlerde bazı sokaklar trafiğe kapatılacak. Bu doğrultuda bazı otobüs güzergahları da geçici olarak yeniden düzenlendi.

Kaynak: AA

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