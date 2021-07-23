Göztepe, Erzurum'da ikinci etap kamp çalışmalarını sürdürüyor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ikinci etap kamp çalışmalarına yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ikinci etap kamp çalışmalarına yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi'nde kampa giren futbolcular, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde çalıştı.

Sabah kuvvet ve dayanıklılık antrenmanı yapan Göztepeli futbolcular, akşam idmanının ilk bölümünde ısınma ve pas çalışması, ikinci bölümünde ise taktiksel oyun gerçekleştirerek günü tamamladı.

Ege temsilcisi, yarın yapacağı çift antrenman ile yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu