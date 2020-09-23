Göztepe'de Nwobodo şoku
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Göztepe'de Nwobodo şoku

23.09.2020 14:02 | Son Güncelleme: 23.09.2020 14:11
Göztepe'de Nwobodo şoku

Süper Lig'de cumartesi günü evinde oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de Obinna Nwobodo şoku yaşanıyor.

Süper Lig'de cumartesi günü evinde oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de Obinna Nwobodo şoku yaşanıyor. Göztepe'nin geçen hafta imza attırdığı ve teknik direktör İlhan Palut'un bu hafta 11'de görev vermeyi düşündüğü Nijeryalı oyuncu idmanda sakatlandı. Nwobodo'nun sağ diz dış yan bağında zorlanma ve ödem tespit edildi. Futbolcunun sakatlığının ciddi olabileceği ve Nwobodo'nun sakatlığının ciddiyet derecesine göre uzun süre sahalarda uzak kalabileceği bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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