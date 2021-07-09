Göztepe'de gündem Recep
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Göztepe'de gündem Recep

Göztepe'de gündem Recep
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SÜPER Lig'de yeni sezon öncesi Afyonkarahisar kampını sürdüren Göztepe, orta sahaya yapılacak 10 numara transferinde Denizlispor'dan ayrılan Recep Niyaz'ı da gündemine aldı.

SÜPER Lig'de yeni sezon öncesi Afyonkarahisar kampını sürdüren Göztepe, orta sahaya yapılacak 10 numara transferinde Denizlispor'dan ayrılan Recep Niyaz'ı da gündemine aldı. Alanyaspor ve Kayserispor'la anlaşamayan, Kasımpaşa, Başakşehir ve Gaziantep FK'dan da teklifler alan 25 yaşındaki futbolcunun ailesinin yaşadığı Denizli'den çok uzaklaşmak istemediği, Göz-Göz'ün teklifine sıcak yaklaştığı öğrenildi. Denizlispor'un altyapısından Fenerbahçe'ye transfer olan Recep, Bucaspor, Samsunspor ve Çaykur Rizespor'da da forma giydi. Tecrübeli futbolcu geçen sezon Süper Lig'de Denizli'de 5 gol attı. Orta sahada görev yapan Esiti, Diabate gibi isimlerin ayrıldığı Göztepe, bu bölgeye yapılacak takviye konusunda daha önce anlaştığı Macaristan'da Ujpest'te oynayan Nijeryalı Onovo'dan vazgeçmişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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