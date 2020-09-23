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Göztepe'de değişim zamanı

23.09.2020 13:36 | Son Güncelleme: 23.09.2020 14:08
Göztepe'de değişim zamanı

Süper Lig'in 3'üncü haftasında cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut'un kadroda revizyon yapacağı öğrenildi.

Süper Lig'in 3'üncü haftasında cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut'un kadroda revizyon yapacağı öğrenildi.

Genç teknik adamın geçen hafta deplasmanda 1-1 sona eren Yeni Malatyaspor maçının on birinde yer alan ve penaltıya neden olan kaleci İrfan'ın yerine yeni transfer Macar Megyeri'ye görev vereceği vurgulandı. Genç teknik adamın ilk 2 karşılaşmaya on birde başlayan Nijeryalı forvet Brown Ideye'yi kulübeye çekeceği ve Senegalli Ndiaye'yi sahaya süreceği dile getirildi. İlhan Palut'un idmanlarda sol kanatta Zlatko Tripic'in yerine Dzenan Burekovic'i denediği, orta alanda ise Mossoro'yu kenara alıp yeni transferlerden Nwobodo'yu oynattığı kaydedildi. Yeni transferlerin takıma adapte olmasıyla eli güçlenen İlhan Palut'un yönetimden en az 2 takviye daha beklediği belirtildi. Trabzonsporlu orta saha Guilherme transferinde sona yaklaşan İzmir ekibi, her iki kanatta görev yapan bir futbolcuyu takıma kazandıracak. 


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ

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