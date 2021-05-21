Göztepe'de cezaya büyük tepki

Süper Lig'de son hafta maçında Gürsel Aksel Stadı'nda şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'la karşı karşıya gelen Göztepe, stada usulsüz seyirci alınmasından dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 50 bin TL cezaya çarptırıldı.