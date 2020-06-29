HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Göztepe'de Beto eskiyi arattı

SÜPER Lig'de son olarak evinde Aytemiz Alanyaspor'la 3-3 berabere kalan Göztepe'de kaleci Beto Pimparel son haftalarda gösterdiği performansla eski günlerini arattı.

Göztepe'de Beto eskiyi arattı
29.06.2020 11:15 | Son Güncelleme: 29.06.2020 12:04

SÜPER Lig'de son olarak evinde Aytemiz Alanyaspor'la 3-3 berabere kalan Göztepe'de kaleci Beto Pimparel son haftalarda gösterdiği performansla eski günlerini arattı. Takım kaptanı olmasına rağmen Göz-Göz'de yönetimin koronavirüs pandemisi sürecinde takıma yaptığı indirim teklifine olumsuz cevap veren, henüz bitecek sözleşmesini yenilemek için adım atmayan ve başka kulüplerle flört halinde olan Portekizli eldiven yediği gollerle de eleştiri konusu oldu. Son 3 maçta kalesinde 8 gol gören 36 yaşındaki file bekçisinin geleceğindeki belirsizlikler nedeniyle konsantrasyon sorunu çektiği iddia edildi. Ülkesinin takımı Sporting Lizbon başta olmak üzere Beşiktaş ve Galatasaray'dan teklifler aldığı ileri sürülen Beto'ya yönetimden ve teknik ekipten uyarılar geleceği ifade edildi.

Başkan Mehmet Sepil'in 3 sezondur kaleyi koruyan ve kaptanlık pazubandını takan Beto'yla yeniden masaya oturacağı ve tecrübeli kaleciyle ilgili belirsizliği ortadan kaldıracağı vurgulandı. Koronavirüs salgını yüzünden ekonomiyi de düşünen Sepil'in Beto'nun indirime yanaşmaması durumunda ise ısrarcı olmayacağı kaydedildi. Taraftarın en sevdiği isimler arasında yer alan Beto Pimparel, Göztepe forması giydiği günden bu yana fark yaratan oyuncuların başında geliyor. Sarı-kırmızılılarda çok kritik kurtarışlara imza atan, özellikle penaltılara geçit vermemesi ile ön plana çıkan Beto, kariyerinde birçok başarı elde etti. Porto ve Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi'nde kupayı havaya kaldıran Beto, Portekiz Milli Takımı'nda da birçok önemli müsabakada görev yaptı.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı Spor
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı
Sahipleri tarafından alınmayan binlerce araç yediemin otoparklarında çürüyor Spor
Sahipleri tarafından alınmayan binlerce araç yediemin otoparklarında çürüyor
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti Spor
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir Spor
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum Spor
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor Spor
Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için...
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı
Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok
Aracında 14 yerine 37 yolcu taşıyan minübüs şoförü, suçu polise attı: Sayı saymayı bilmiyorsunuz
Aracında 14 yerine 37 yolcu taşıyan minübüs şoförü, suçu polise attı: Sayı saymayı bilmiyorsunuz
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, yanlışlıkla paylaşınca, transfer hedefinin Andre Pinto olduğu ortaya çıktı
Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, yanlışlıkla paylaşınca, transfer hedefinin Andre Pinto olduğu ortaya...
Yunanistan, Libya'da umudunu darbeci Sisi'ye bağladı: Türkiye'nin şansı yok
Yunanistan, Libya'da umudunu darbeci Sisi'ye bağladı: Türkiye'nin şansı yok
Avrupa'da mültecilere karşı uygulanan şiddet gizli kameraya kaydedildi
Avrupa'da mültecilere karşı uygulanan şiddet gizli kameraya kaydedildi
Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı Bekir Polat'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı Bekir Polat'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
TRT Haber muhabiri ve kameramanı İstanbul'da çıkan orman yangınında helikopterin boşalttığı suyla ıslandı
TRT Haber muhabiri ve kameramanı İstanbul'da çıkan orman yangınında helikopterin boşalttığı suyla ıslandı
Bodrum Belediye Başkanı'ndan 370 liralık dönere eleştiri: Benim de kesem yetmez
Bodrum Belediye Başkanı'ndan 370 liralık dönere eleştiri: Benim de kesem yetmez
Son dakika: Balıkesir Ayvalık'ta mültecileri taşıyan bot battı: 35 kişi kurtarıldı, 4 kişi aranıyor
Son dakika: Balıkesir Ayvalık'ta mültecileri taşıyan bot battı: 35 kişi kurtarıldı, 4 kişi aranıyor
Kadın çiftçi, boyundan büyük yılanı eliyle yakalayıp poz verdi
Kadın çiftçi, boyundan büyük yılanı eliyle yakalayıp poz verdi
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü
Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde fazla mesai kararı
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde fazla mesai kararı
Gaziantep FK, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı
Gaziantep FK, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Halife Hafter Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Murat Boz Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Ali Koç Yılmaz Vural Sergen Yalçın İbrahim Üzülmez Fernando Muslera
Daha Fazla Kaza Muğla Deprem Başakşehir
Şu an buradasınız: Göztepe'de Beto eskiyi arattı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.6.2020 12:28:31. #1.14#
title