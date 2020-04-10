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Göztepe'de antrenmanlar 20 Nisan'da başlayacak

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, 20 Nisan'dan itibaren çalışmalara başlamayı plandıklarını söyledi.

10.04.2020 13:08 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:08
Göztepe'de antrenmanlar 20 Nisan'da başlayacak

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, 20 Nisan'dan itibaren çalışmalara başlamayı plandıklarını söyledi.

Palut, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çaykur Rizespor'la oynadıkları karşılaşmanın ardından futbolcularının çalışmalarına evde devam ettiğini aktardı.

Futbolcuların, atletik performans antrenörlerinin hazırladığı videolarla hazırlandığını kaydeden Palut, şöyle konuştu:

"Ev antrenman süreci çok uzadığı için, 3 gün önce 1 hafta ara verdik. Ligin şu anda 7 Haziran haftasında başlayacağını düşünüyoruz. O nedenle 20 Nisan'da dörderli gruplar halinde sosyal mesafeye uyarak çalışmalara başlayacağız. Daha sonra 27 Nisan'da tüm takım olarak antrenmanlara başlayacağız. Bu süreçte liglerin başlama tarihiyle ilgili yeni bir karar çıkarsa, süreci gözden geçireceğiz."

Evdeki çalışmalarla futbolcuları hazır tutmalarının mümkün olmadığına işaret eden Palut, sadece performans düşünü yavaşlattıklarını dile getirdi.

Futbolcuların temel kuvvet idmanları yaptığını vurgulayan Palut, "Evde futbola özgü kuvvet çalışmaları yapmamız mümkün değil." diye konuştu.

Palut, Türkiye Futbol Federasyonunun liglerin başlama tarihinden 1 ay önce takımlara bilgi vereceğini, ekiple zaman zaman görüntülü olarak görüştüklerini, yabancı oyuncuların de hepsinin Türkiye'de bulunduğunu ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde büyük bir fedakarlıkla görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür eden Palut, "Daha önce ligler ağustos ayında başladığı için serzenişlerimiz olurdu. Ancak olağanüstü bir durum var. Herkesin fedakarlık yapması gerekiyor. Sıkıştırılmış bir takvim olacak ama önümüzdeki takvime uyacak." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

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