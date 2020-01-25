Göztepe, Beşiktaş maçı için son çalışmasını Gürsel Aksel Stadı'nda yaptı

25.01.2020 18:58 | Son Güncelleme: 25.01.2020 19:04

Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe, son çalışmasını yeni stadı Gürsel Aksel'de yaptı.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde bir bölümü basına açık olan antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından taktik çalıştı.

Antalyaspor maçında sakatlanan Zlatko Tripic'in yapılan tetkiklerinde, sağ ayak bileği dış yan bağ yaralanması tespit edildiği ve tedavisine başlandığı bildirildi.

Tripic'in yanı sıra Wallace Reis de antrenmana katılmadı.

Göztepe ile Beşiktaş arasında yarın saat 16.00'da Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabakada hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.

Öte yandan Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle yarın kapılarını açacak statta herhangi bir etkinlik yapılmayacağı öğrenildi. Yarınki karşılaşma öncesinde Türk Kızılay tarafından Gürsel Aksel Stadı çevresinde Elazığ'daki depremzedelere gönderilmek üzere kıyafetlerin toplanacağı stantlar kurulacak.

Kaynak: AA