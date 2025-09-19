Göztepe Beşiktaş maç özeti ve golleri! (VİDEO) Göztepe Beşiktaş geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Göztepe Beşiktaş maç özeti! Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Göztepe Beşiktaş maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler Göztepe Beşiktaş maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Detaylar...

GÖZTEPE BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

Göztepe Beşiktaş maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan Göztepe Beşiktaş özet bölümünde yer alan bilgilerden Göztepe Beşiktaş geniş özet ve önemli anlara ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

GÖZTEPE BEŞİKTAŞ ÖZET

Göztepe Beşiktaş maç özetini maçın ardından Bein Sports YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

GÖZTEPE BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Göztepe Beşiktaş maçı 3-0'lık Göztepe üstünlüğüyle sona erdi.

GÖZTEPE BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Göztepe Beşiktaş maçı canlı olarak Bein Sports'ta yayınlandı.