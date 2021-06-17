Göztepe, Altınordulu Kahraman'la sözleşme imzaladı
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Göztepe, Altınordulu Kahraman'la sözleşme imzaladı

Göztepe, Altınordulu Kahraman'la sözleşme imzaladı
Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe, 2021-2022 sezonun ilk resmi transferini gerçekleştirdi.

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe, 2021-2022 sezonun ilk resmi transferini gerçekleştirdi. Listesinde yerli ve yabancı birçok oyuncu bulunduran sarı-kırmızılılar Altınordu'nun 27 yaşındaki stoperi Kahraman Demirtaş'ı renklerine bağladı. Göztepe Kulübü yaptığı açıklamada, "1994 doğumlu oyuncu Kahraman Demirtaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladık" ifadesini kullandı.

Göztepe ile sözleşme imzalayan Kahraman, Gürsel Aksel Stadı'na gelerek objektiflere poz verdi.Belçika doğumlu olan Kahraman, kariyerine Verviers takımında başladı. Gurbetçi futbolcu ardından Roda ve Den Bosch'ta oynadıktan sonra Türkiye'ye gelip Niğde Anadolu FK'da kiralık olarak top koşturdu. Altınordu 2019-2020 sezonunda ise Kahraman'ı bünyesine dahil etti ve oyuncu o dönem 7 lig maçına çıktı. Geçen sezon ise en istikrarlı futbolcularından olan Kahraman Play-Off'lar dahil 29 müsabakada boy gösterdi ve 1 gol attı. Altınordu ile Play-Off finalini kaybeden Kahraman, Göztepe'ye transfer olarak Süper Lig'e yükseldi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Atış

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