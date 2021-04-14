Görünce korkudan ne yapacaklarını bilemediler! Marketten aldıkları marul poşetinden canlı yılan çıktı
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Görünce korkudan ne yapacaklarını bilemediler! Marketten aldıkları marul poşetinden canlı yılan çıktı

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi
Görünce korkudan ne yapacaklarını bilemediler! Marketten aldıkları marul poşetinden canlı yılan çıktı

Avustralya'da küçük bir çocuk marketten aldığı poşetli marulun içinde canlı bir yılan olduğunu görünce korkudan ne yapacağını şaşırdı. Çocuğun annesi olayı sosyal medyadan paylaşarak yetkililerden yardım istedi. Yılanın zehirli olduğu belirtiliyor.

Küçük bir çocuk, ünlü market zincirinden satın aldığı marul paketinin içerisinde zehirli canlı bir yılan olduğunu gördüğünde tam anlamıyla dehşete düştü. Avustralya'da gerçekleşen akılalmaz olayda, çocuğun annesi Sydney'nin Mosman bölgesindeki marketten aldıkları marul paketinin içerisindeki yılanın görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

YARDIM İSTEDİLER

Karşılaştıkları manzara karşısında hayatının şokunu yaşayan çocuk ve annesi, paketin içindeki yılanın kurtarılması için vahşi yaşam uzmanlarından yardım istedi. Fotoğrafları internette yayınlayan Lesley Kuhn, marketlerden paketlenmiş marul satın alırken başkalarını da dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Lesley Kuhn, "Paketlenmiş marulları dikkatlice kontrol edin. Dün gece oğlum, marul paketinde canlı bir yılan bulunca korkudan ne yapacağını şaşırdı" ifadelerini kullandı.

Görünce korkudan ne yapacaklarını bilemediler! Marketten aldıkları marul poşetinden canlı yılan çıktı

MARKET ZİNCİRİNDEN AÇIKLAMA

Süpermarket zincirinden yapılan açıklamada, yılanın marul paketinin içerisine nasıl girdiği araştırıldığı ifade edildi. Açıklamada, "Olayın nasıl yaşandığını araştırmak için ürün tedarikçimizle iletişim halindeyiz" denildi.

mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
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