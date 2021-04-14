Görünce korkudan ne yapacaklarını bilemediler! Marketten aldıkları marul poşetinden canlı yılan çıktı

Avustralya'da küçük bir çocuk marketten aldığı poşetli marulun içinde canlı bir yılan olduğunu görünce korkudan ne yapacağını şaşırdı. Çocuğun annesi olayı sosyal medyadan paylaşarak yetkililerden yardım istedi. Yılanın zehirli olduğu belirtiliyor.