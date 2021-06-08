Görme Engelliler Atletizm Milli Takımı, TSYD Ankara Şubesi'nde bir araya geldi
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Görme Engelliler Atletizm Milli Takımı, TSYD Ankara Şubesi'nde bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik - Haberler | Spor

- Görme Engelliler Atletizm Milli Takımı, TSYD Ankara Şubesi'nde bir araya geldi Polonya'da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda altın, gümüş ve bronz madalya kazanan Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Atletizm Milli Takımı, Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nde bir...

- Görme Engelliler Atletizm Milli Takımı, TSYD Ankara Şubesi'nde bir araya geldi

ANKARA - Polonya'da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda altın, gümüş ve bronz madalya kazanan Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Atletizm Milli Takımı, Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nde bir araya gelerek kahvaltı yaptı.

Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Atletizm Milli Takımı, teknik heyeti ve sporcuları, TSYD tarafından hazırlanan organizasyonda TSYD Ankara Şubesi'nde kahvaltıya katıldı. Organizasyonda Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan'ın yanı sıra Polonya'da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda önemli başarılara imza atan sporcular da bulundu. Başkan Sayyıdan Avrupa'da rekor kırarak madalyalar kazanan; Büşra Nur Tırıklı, Oğuz Akbulut, Sevda Kılınç Çırakoğlu, Hasan Hüseyin Kaçar, Hakan Cira, Öznur Akbulut, Havva Elmalı'ya çiçek kolye takarak hepsini tek tek kutladı.

Organizasyon Başkan Sayyıdan'ın, sporcuların ve teknik heyetin hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Görme Engelliler Atletizm Milli Takımı, TSYD Ankara Şubesi'nde bir araya geldi
Görme Engelliler Atletizm Milli Takımı, TSYD Ankara Şubesi'nde bir araya geldi
Görme Engelliler Atletizm Milli Takımı, TSYD Ankara Şubesi'nde bir araya geldi
Görme Engelliler Atletizm Milli Takımı, TSYD Ankara Şubesi'nde bir araya geldi
Görme Engelliler Atletizm Milli Takımı, TSYD Ankara Şubesi'nde bir araya geldi
Görme Engelliler Atletizm Milli Takımı, TSYD Ankara Şubesi'nde bir araya geldi
Görme Engelliler Atletizm Milli Takımı, TSYD Ankara Şubesi'nde bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik

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