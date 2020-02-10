Haberler » Spor » Görme Engelli Judo Milli Takımı'ndan Almanya Açık'ta 2'si altın, 6 madalya - Spor

Görme Engelli Judo Milli Takımı'ndan Almanya Açık'ta 2'si altın, 6 madalya

Almanya'nın Heidelberg kentinde düzenlenen Uluslararası Almanya Açık Judo Şampiyonası'nda görme engelli milli judocular madalyaları topladı.

10.02.2020 09:48 | Son Güncelleme: 10.02.2020 09:48
Görme Engelli Judo Milli Takımı'ndan Almanya Açık'ta 2'si altın, 6 madalya

'nın Heidelberg kentinde düzenlenen Uluslararası Almanya Açık Judo Şampiyonası'nda görme engelli milli judocular madalyaları topladı.

Türkiye'nin 7 sporcuyla katıldığı şampiyonada 66 kg'de Recep Çiftçi ve 57 kg'de Zeynep Çelik şampiyon olarak altın madalya kazandı. Turnuvada 70 kg'de Raziye Uluçam gümüş; 48 kg'de Ecem Taşın, 63 kg'de Duygu Çete Artar, +100 kg'de de Onur Taştan bronz madalya aldı. Milliler toplamda 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya alarak büyük başarıya imza attı.

Ayrıca milli judocumuz Zeynep Çelik, şampiyonanın en teknik sporcusu seçildi.

Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler