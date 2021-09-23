Görme Engelli Futsal 1. Lig 1. Devre müsabakaları Van'da devam ediyor - Haberler Spor
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Görme Engelli Futsal 1. Lig 1. Devre müsabakaları Van'da devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Haberler | Spor

- Görme Engelli Futsal 1. Lig 1. Devre müsabakaları Van'da devam ediyor Türkiye Görme Engelliler Futbol (Futsal B2-B3) 1. Lig 1. Devre Müsabakaları Van Büyükşehir Belediyesi destekleriyle sürüyor.

VAN (İHA) - - Görme Engelli Futsal 1. Lig 1. Devre müsabakaları Van'da devam ediyor

VAN - Türkiye Görme Engelliler Futbol (Futsal B2-B3) 1. Lig 1. Devre Müsabakaları Van Büyükşehir Belediyesi destekleriyle sürüyor.

Van'da 20-28 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenlenen Görme Engelliler Futbol (Futsal B2-B3) 1. Lig 1. Devre Müsabakaları, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda oynanıyor. Birbirinden çekişmeli geçen maçlar zevkli anlara sahne olurken, Van Büyükşehir Belediyesi de takımlara ulaşım, yemek, barınma ve sağlık konularında destek oluyor.

Lige Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği, Trabzon Görme Engelliler Sanat ve Spor Kulübü, Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü, Malatya Yeşilyurt Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, 1915 Çanakkale Spor Kulübü Derneği, Ankara Aktif Gençler Spor Kulübü takımları katılıyor.

28 Eylül tarihine kadar devam edecek maçlara tüm vatandaşlar izleyici olarak katılabilecek.

Görme Engelli Futsal 1. Lig 1. Devre müsabakaları Van'da devam ediyor

Görme Engelli Futsal 1. Lig 1. Devre müsabakaları Van'da devam ediyor

Görme Engelli Futsal 1. Lig 1. Devre müsabakaları Van'da devam ediyor

Görme Engelli Futsal 1. Lig 1. Devre müsabakaları Van'da devam ediyor

Görme Engelli Futsal 1. Lig 1. Devre müsabakaları Van'da devam ediyor

Görme Engelli Futsal 1. Lig 1. Devre müsabakaları Van'da devam ediyor
İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Spor Haberleri
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Haber: Görme Engelli Futsal 1. Lig 1. Devre müsabakaları Van'da devam ediyor - Haberler Spor
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