Başkanlık koltuğunda sayılı günü kalan Mustafa Cengiz'den yeni yönetime Fernandinho hediyesi

Sarı-Kırmızılılar, Manchester City ile sözleşmesi biten tecrübeli orta saha oyuncusu Fernandinho'dan olumlu geri dönüş aldı. 36 yaşında olmasına rağmen Pep Guardiola'nın vazgeçemediği Brezilyalı yıldız, Galatasaray'a sıcak baktı. Orta alanda büyük boşluk yaşayan Aslan'da mevcut yönetim, görevi devretmeden önce Fernandinho'yu bitirdi. Resmi imza ise yeni yönetimin takdirine bırakıldı. Terim'in de raporunda olan Fernandinho'ya yeni gelecek başkan ve ekibinin de engel olması beklenmiyor.

Geç oldu ama temiz oldu. Galatasaray, uzun yıllardır hayalini kurduğu Fernandinho'ya bu sefer kavuşmak üzere. Manchester City ile mukavelesi biten ve kariyerine devam etmek isteyen 36 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın ilgisinden çok memnun. Fiziksel gücünden pek bir şey kaybetmeyen Fernandinho'nun fayda sağlayacağı düşüncesi tüm camiada hakim. Terim'in de listesinde olan bu oyuncuya yeni gelecek yönetimin de karşı çıkması beklenmiyor.

1+1 YILLIK MUKAVELE

Fernandinho ile 1+1 yıllık mukavelenin düşünüldüğü belirtildi. Brezilyalı futbolcunun mali açıdan bütçeyi zorlama ihtimali gözükmüyor. Galatasaray, Gedson için de bir girişimde bulunacak ancak bu transferin durumu ise zor gözüküyor. Orta alana Fernandinho dışında bir takviye daha yapılacak.