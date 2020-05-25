Görev başındaki personele teşekkür
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Görev başındaki personele teşekkür

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Burak Aslay, Ramazan Bayramı süresince görev başında olan Basın Yayın ve Halkla İlişler Dairesi, Ulaşım Dairesi ve Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret ederek, nöbetçi ekiplerin bayramını kutladı.

Görev başındaki personele teşekkür
25.05.2020 21:36 | Son Güncelleme: 25.05.2020 21:39

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Burak Aslay, Ramazan Bayramı süresince görev başında olan Basın Yayın ve Halkla İlişler Dairesi, Ulaşım Dairesi ve Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret ederek, nöbetçi ekiplerin bayramını kutladı. Manisalıların huzuru ve mutluluğu için özveriyle çalışan belediye personeline teşekkür eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aslay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün de iyi dileklerini iletti.

Ramazan Bayramı tatilinin yaşandığı 23-26 Mayıs tarihleri arasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması ve temel belediyecilik hizmetlerinin aksamaması için Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde ilgili birimler bu süreçte de görevlerinin başında bulunuyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Burak Aslay, Ramazan Bayramı'nın 2. gününde görev başında olan Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi, Ulaşım Dairesi, Kent Estetiği Dairesi ve İtfaiye Daire Başkanlığı'nda nöbetçi ekipleri ziyaret etti. İlk olarak Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret eden Aslay'ı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Cihad Taysi, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Gökhan Kiriş ve basın birimi çalışanları karşıladı. Görevli personellere, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Aslay, Ramazan Bayramlarını da kutladı.

Aslay, daha sonra ise, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret etti. Aslay'ı burada Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, MANULAŞ Genel Müdürü Mehmet Özgür Temiz, Toplu Taşıma Şube Müdürü Evren Yıldız ve daire başkanlığında görev yapan personeller karşıladı. Ramazan Bayramı tatilinin yaşandığı süreçte de, temel belediyecilik hizmetlerinin aksamaması için Büyükşehir Belediyesi'nde ilgili birimlerin görevlerinin başında olduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Burak Aslay, "Sayın başkanımızın hepinize çok selamı var, bayramınızı kutluyor. Manisa halkımız adına görevi başında olan siz personellerimize ben de çok teşekkür ediyorum. Hepinizden, Allah razı olsun" dedi.

"Amacımız Manisalı vatandaşımıza en iyi hizmeti sunmak"

Aslay, Ulaşım Daire Başkanlığı'nın ardından Kent Estetiği Dairesi Başkanlığında görev yapan personellerle İtfaiye Dairesi'nin Hizmet Binasında buluştu. Aslay'ı, Park ve Bahçeler Şube Müdürü Hakan Gaşi, Sera ve Fidancılık Şube Müdürü Arzu Yetişen ile daire başkanlığında görev yapan personeller karşıladı. Gece vardiyası öncesi çalışanlarla buluşan Aslay, "Tek amacımız vatandaşımızın hizmetlerden en iyi şekilde faydalanması. Bu anlamda bizler de, sizler de mesai mefhumu olmadan çalışıyoruz. Bu süreçte görev başındaki tüm çalışanlarımızdan Allah razı olsun. Sizler Manisa'mızın daha huzurlu, daha güzel ve temiz kalmasını sağlıyorsunuz. Bu vesileyle, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün sizlere selamlarını iletiyor, bayramınızı da kutluyorum" dedi. Aslay, İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan personellerin de bayramını kutladı. Aslay, İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal ve itfaiye personelleriyle hatıra fotoğrafı çektirerek programına son verdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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