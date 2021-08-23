Google Haritalar'da yeni dönem! Kalem kalem tüm ücretleri gösterecekler

Google Haritalar, sürücülerin işini kolaylaştırmak adına yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Haritalarda köprü ve yol ücretlerinin gösterilmesiyle, sürücüye istediği yoldan cebine uygun geçme fırsatı verilecek.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte özellikle yol bulma konusunda en çok tercih edilen uygulamaların başında gelen Google Haritalar, sürücülerin işlerinin daha da kolaylaştırmak adına yeni güncellemeler üzerinde çalışıyor. Google Haritalar'ın üzerinde çalıştığı son güncellemeye ilişkin detaylar da ortaya çıktı.

TESTLERİ DEVAM EDİYOR

Şu anda beta kapsamında testleri devam eden özellik, oluşturulan rota üzerindeki ücretli yolların fiyatlandırmalarını da gösteriyor.

EK ARAŞTIRMAYA İHTİYAÇ KALMAYACAK

Böylece köprü ya da otoyollardan geçişler öncesinde rakamlar doğrudan harita uygulamasından takip edilebiliyor. Yani ek olarak bir araştırma yapmaya gerek kalmıyor.

ÖN İZLEMEYE KAYITLARI ÜYELER GÖREBİLİYOR

Google Haritalar şu anda hem genel haritada hem de rotalarda ücretli yolların varlığını tanımlıyor. Ancak ön izleme programına kayıtlı üyeler an itibarıyla otoyol ücretlerini de takip edebiliyor.