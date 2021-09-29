Goodyear, Kategori-1 Senyör Tenis Turnuvası'na sponsor oldu - Haberler Ekonomi
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Goodyear, Kategori-1 Senyör Tenis Turnuvası'na sponsor oldu

AA / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi
Goodyear, Kategori-1 Senyör Tenis Turnuvası'na sponsor oldu

Goodyear, Kategori-1 Senyör Tenis Turnuvası'na sponsor oldu.

ADANA (AA) - Goodyear, Kategori-1 Senyör Tenis Turnuvası'na sponsor oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Goodyear, sadece lastik sektöründe değil, sosyal yaşamın farklı alanlarında da öncü çalışmalarını sürdürüyor.

Goodyear, Kategori-1 Senyör Tenis Turnuvası'na sponsor oldu. Turnuva, bu sponsorlukla birlikte "Goodyear Kategori-1 Senyör Tenis Turnuvası" adıyla Adana'da başladı. Bu yıl Goodyear'ın sponsorluğunda hayata geçen Türkiye Tenis Federasyonu'nun en yüksek puanlı senyör turnuvalarından biri olan Goodyear Kategori-1 Senyör Tenis Turnuvası, senyör tenisçileri buluşturuyor.

Her sektörden iş adamlarının, farklı meslek gruplarından iş insanlarının raket sallayacağı, toplam 50 bin TL ödüllü senyör turnuvası, Adana Tenis Dağ ve Su Sporları Kulübü'nde başladı. 23 Eylül'de başlayan ve 3 Ekim'de sona erecek turnuvaya Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Nevşehir, Osmaniye, Sivas ve Trabzon'dan yaklaşık 300 senyör tenisçi katılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Goodyear Lastikleri TAŞ Tüketici Lastikleri İş Birimi Direktörü Ertan San, "Goodyear olarak, Adana'da senyör tenisçilere ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyanın lider lastik markalarından Goodyear'ın bu önemli turnuvaya sponsor olarak ismini vermesi ve tenis sporuna katkıda bulunması bizler için çok kıymetli. Tenis sporunun ülkemizdeki özellikle son yıllardaki gelişimini memnuniyet verici buluyoruz. Ülkemizin dört bir yanından katılan değerli tenisçilerimize yürekten başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Muhammet Emin Horuz - Ekonomi Haberleri
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