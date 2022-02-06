Gomis neden kadroda yok, Gomis neden oynamıyor sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Galatasaray bu transfer döneminde şu ana kadar kadrosuna Pena, Bafetimbi Gomis, Erick Pulgar ve Semih Kaya'yı dahil etti. Sarı-kırmızılılar 4 futbolcunun da lisansını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Bu futbolcular, Teknik Direktör Domenec Torrent görev vermesi halinde oynayabilecek.

GOMİS NEDEN KADRODA YOK?

Son 4 maçını kaybeden Galatasaray, son 3 maçını kazanan Alanya'ya karşı sınav veriyor. Galatasaray'da yeni transferlerden Pena ilk 11'de, Pulgar ise yedek. Gomis kadroda yer almadı.

6 eksik



Galatasaray'dan, Alanyaspor maçı öncesinde Fernando Muslera, Mbaye Diagne, Işık Kaan Arslan, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui sakatlıkları ve sağlık sorunları nedeniyle kadroda bulunmuyor. Elabdellaoui, korona virüs testi pozitif çıkmasından dolayı karantinada bulunuyor. Mustafa Muhammed de Mısır Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele ettiği için kadroda yer almıyor.

Galatasaray'da ayrıca Ömer Bayram sarı kart sınırında bulunuyor. Ömer sarı kart görmesi durumunda 25. haftada İstanbul'da oynanacak olan Kayserispor maçında görev alamayacak.

Mete Kalkavan düdük çalacak

Alanyaspor - Galatasaray karşılaşmasını hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Ata Yıldırım yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak.

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