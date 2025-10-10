Gomis Kerem Aktürkoğlu'na ne dedi?

Kerem'in Fenerbahçe'ye transferi sonrası yaptığı açıklamalara değinen Gomis, bu sözlere tepki gösterdi. Fransız golcü, hem Fatih Terim hem de Okan Buruk dönemlerini hatırlatarak, Fransızca'da yaygın olan bir ifadeyi kullanıp şu mesajı verdi:

GOMİS'TEN KEREM AKTÜRKOĞLU'NA ELEŞTİRİ

Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinin ardından yaptığı açıklamalara ve sosyal medya tavrına tepki gösterdi. Gomis, Kerem'in Galatasaray'la ilgili tüm paylaşımlarını silmesi ve "Türkiye'nin en büyük, en şerefli kulübüne geldim. Artık Fenerbahçe için elimden geleni yapacağım." sözlerini hatırlatarak bu durumu eleştirdi.

"SENİ BESLEYEN ELİ ISIRMA" MESAJI

Fransız futbolcu, milli oyuncunun sözlerine tamamen katılmadığını belirterek dikkat çeken bir ifade kullandı:

"Kerem Aktürkoğlu'nun söylediklerinde katılmadığım bazı noktalar var. Fransızca'da bir söz vardır, 'Seni besleyen eli ısırma.' Sizi alt liglerden alıp parlatan büyük kulüpler sayesinde vitrine çıkıyorsunuz."

Bu sözleriyle Gomis, oyuncuların kendilerini geliştiren kulüplere karşı daha saygılı olmaları gerektiğini vurguladı.

TERİM VE BURUK'U HATIRLATTI

Açıklamalarına devam eden Gomis, Kerem Aktürkoğlu'nun gelişiminde önemli paya sahip isimleri anmadan geçmedi.

"Fatih Terim ve Okan Buruk onun kariyerinde çok büyük rol oynadı. Bu geçiş süreci, yapılan açıklamalar açısından daha doğru şekilde yönetilebilirdi."

diyerek, transfer sonrası yapılan açıklamaların daha dengeli olabileceğini ifade etti.