Gomis, İstanbul'a geliyor! Paylaştığı mesaj taraftarı ayağa kaldırdı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gomis, İstanbul'a geliyor! Paylaştığı mesaj taraftarı ayağa kaldırdı

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
 - Güncelleme:

Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, bugün İstanbul'da olacak. 36 yaşındaki forvet, paylaştığı mesajla taraftarlarda beklentiyi iyice yükseltti.

Aslan'ın yeni transferi Bafetimbi Gomis, yola çıktı geliyor. Gomis'i taşıyan özel uçağın bugün 17.00 sularında Atatürk Havalimanı'na iniş yapması bekleniyor.

Gomis, İstanbul'a geliyor! Paylaştığı mesaj taraftarı ayağa kaldırdı

"ASLAN OLACAĞIM"

Gomis uçağa binmeden önce taraftarlara seslendi. Tecrübeli forvet, "Benim için değerli olan insanları bulmak ve aslanlık görevimi yerine getirmek için İstanbul'a gidiyorum" mesajı paylaştı. Etkileşim yağmuruna tutuldu.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Bafetimbi Gomis, Galatasaray, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title