Gomis, İstanbul'a geliyor! Paylaştığı mesaj taraftarı ayağa kaldırdı

Aslan'ın yeni transferi Bafetimbi Gomis, yola çıktı geliyor. Gomis'i taşıyan özel uçağın bugün 17.00 sularında Atatürk Havalimanı'na iniş yapması bekleniyor.

"ASLAN OLACAĞIM"

Gomis uçağa binmeden önce taraftarlara seslendi. Tecrübeli forvet, "Benim için değerli olan insanları bulmak ve aslanlık görevimi yerine getirmek için İstanbul'a gidiyorum" mesajı paylaştı. Etkileşim yağmuruna tutuldu.